Азербайджан и ЕС обсудили перспективы сотрудничества

В ходе рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в понедельник с директором Немецкого института международной политики и безопасности Фонда науки и политики ФРГ Штефаном Майером и научными сотрудниками института в формате "круглого стола".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Германией, а также сотрудничестве между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), процессах, происходящих на международной арене и в регионе.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, вопросы стратегического энергетического партнерства.

Глава МИД Азербайджана проинформировал о новых реалиях в регионе после 44-дневной войны и подписания трехсторонних заявлений, возможностях достижения прочного мира и позиции Азербайджана по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Была подчеркнута важность полной реализации подписанных трехсторонних заявлений для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по вопросам региональной и международной безопасности.