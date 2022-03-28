Баку и Берлин обсудили вопросы по реконструкции Карабаха

В ходе рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в понедельник с советником по внешней политике и политике безопасности Федерального канцлера ФРГ Йенсом Плётнером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по вопросам повестки двустороннего сотрудничества, отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, а также по вопросам региональной и международной безопасности.

Министр подробно рассказал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах Азербайджана по реализации трехсторонних заявлений, восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях, а также о нарушении Арменией положений совместного заявления и препятствовании с ее стороны обеспечению мира и стабильности. Также глава МИД поделился позицией Азербайджана по вопросу будущего мирного развития региона.

Стороны обсудили вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, а также были обсуждены реализация проекта "Южный газовый коридор", перспективы энергетического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.