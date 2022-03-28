https://news.day.az/politics/1448081.html Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Грузию, Азербайджан и Армению с 29 марта по 1 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации.
В ходе визита он встретится с официальными лицами трех стран.
Поездка будет посвящена развитию мирного сотрудничества, диалога и стабильности в регионе Южного Кавказа.
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