Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Грузию, Азербайджан и Армению с 29 марта по 1 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации.

В ходе визита он встретится с официальными лицами трех стран.

Поездка будет посвящена развитию мирного сотрудничества, диалога и стабильности в регионе Южного Кавказа.