Россия надеется на урегулирование напряженности в Карабахе в рамках заявления лидеров

РФ надеется, что напряженность в Карабахе будет урегулирована в рамках трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года.

Как передает Day.Az, об этом сказал ТАСС во вторник заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

"Мы рассчитываем, что все это будет все-таки урегулировано в рамках трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России", - сказал он.