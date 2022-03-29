https://news.day.az/politics/1448149.html Россия надеется на урегулирование напряженности в Карабахе в рамках заявления лидеров - МИД РФ
Россия надеется на урегулирование напряженности в Карабахе в рамках заявления лидеров - МИД РФ
РФ надеется, что напряженность в Карабахе будет урегулирована в рамках трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года.
Как передает Day.Az, об этом сказал ТАСС во вторник заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.
"Мы рассчитываем, что все это будет все-таки урегулировано в рамках трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России", - сказал он.
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