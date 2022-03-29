https://news.day.az/politics/1448167.html Азербайджанские артиллеристы заняли огневые позиции - ВИДЕО
Азербайджанские артиллеристы заняли огневые позиции - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в артиллерийских подразделениях Сухопутных войск выполнены огневые задачи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе учений, проводимых с целью повышения навыков и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции в назначенных местах после выполнения перемещения.
Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожая цели условного противника стремительным огнем.
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