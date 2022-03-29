Азербайджанские артиллеристы заняли огневые позиции

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в артиллерийских подразделениях Сухопутных войск выполнены огневые задачи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе учений, проводимых с целью повышения навыков и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции в назначенных местах после выполнения перемещения.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожая цели условного противника стремительным огнем.