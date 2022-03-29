Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"Армянские националисты, живущие мечтой о создании "великой Армении", на протяжении всей истории целенаправленно проводили политику геноцида, этнической чистки и депортации против азербайджанского народа. Самым страшным проявлением этой политики стали события геноцида, начавшиеся в марте 1918 года.

В результате совершенного акта геноцида в Баку, городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию, а также в Шамахинском, Губинском уездах, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других регионах Азербайджана были убиты десятки тысяч мирных жителей на почве этнической и религиозной принадлежности, разрушены населенные пункты, памятники культуры, мечети и другие культовые сооружения, кладбища. Были разрушены и сожжены 110 сел Шамахинского уезда, 167 сел Губинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области, учинена расправа над мирными жителями.

В марте - июле 1918 года в результате кровавых преступлений, совершенных армянскими вооруженными формированиями в Баку, Шамахы, Губе, Мугани, Лянкяране и Гёйчае, было убито более 50 тысяч азербайджанцев, в том числе женщины, дети и старики. На исторической земле Азербайджана - в городе Иреван и его окрестностях были разрушены 199 деревень, убиты 132 тысячи азербайджанцев.

Несмотря на то, что со времени совершения акта геноцида прошло более века, эти кровавые события не забыты и оставили неизгладимый след в памяти нашего народа.

Подписанный 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указ "О геноциде азербайджанцев" стал важным шагом для раскрытия исторической правды, была дана политическая оценка тем страшным событиям, а 31 марта - объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

В результате проведенных расследований были выявлены факты массовых убийств, совершенных армянами во время событий 1918 года, обнаружено бесчисленное количество человеческих костей и другие вещественные доказательства. В целях донесения этой правды до мирового сообщества и увековечивания памяти жертв геноцида соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Губе был создан Мемориальный комплекс жертв геноцида. Каждый год тысячи людей посещают это место и чтят память убитых соотечественников.

Согласно международному праву, геноцид считается самым тяжким преступлением против мира и человечности. К сожалению, несмотря на наличие обоснованных доказательств актов геноцида, совершенных армянами против азербайджанцев, этим преступлениям против человечности не была дана адекватная оценка, были продемонстрированы двойные стандарты в отношении Азербайджана. В этой связи принятая Европарламентом резолюция от 10 марта 2022 года о якобы уничтожении "армянского культурного наследия" в Карабахе еще раз стала показателем предвзятой политики, основанной на двойных стандартах, направленной против нашей страны. Так, Армения, совершившая за почти 30 лет оккупации многочисленные преступления против человечности в отношении мирного населения Азербайджана, целенаправленно и систематически разрушила принадлежащие нашему народу исторические, культурные и религиозные памятники, места археологических раскопок, библиотеки и музеи, кладбища. Несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны на протяжении многих лет, международные организации не направили миссию по установлению фактов для расследования этих вопросов на месте.

Помимо этнических чисток и геноцида, которые Армения совершала против азербайджанского народа на протяжении многих лет, отсутствие реакции на акты вандализма в отношении нашего культурного наследия является показателем дискриминации и безразличия к государствам и противоречит принципам международного гуманитарного права.

Международным организациям следует учитывать, что, в отличие от моноэтнической Армении, Азербайджан как страна с принципами толерантности и ценностями мультикультурализма предпринимает все шаги для обеспечения мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Считаю, что международные организации и мировое сообщество должны справедливо и прозрачно подходить к расследованию преступлений против гражданского населения, а также уничтожения культурного наследия, принадлежащего азербайджанцам, на основе реальных фактов и доказательств.

С глубокой скорбью чту память жертв геноцида, совершенного против азербайджанцев, призываю мировую общественность, международные организации дать необходимую политико-правовую оценку этому акту геноцида во имя защиты прав человека и предотвращения повторения подобных преступлений в будущем".

Отметим, что заявление направлено генсеку ООН, Совету Безопасности, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека всемирной организации, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, международных и европейских институтов омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов стран - участниц этой организации и т.д.