Сахиба Гафарова пресекла армянскую провокацию на заседании в Алматы

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова пресекла провокацию председателя национального собрания Армении Алена Симоняна на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ во вторник в Алматы, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В ходе выступления Симонян заявил, что азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня. Гафарова во время заключительных ремарок в завершающей части заседания взяла слово, чтобы изложить позицию Баку.

"Информация о якобы нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана абсолютно не соответствует действительности... Члены незаконных армянских вооруженных формирований, которые незаконно проникли на суверенную территорию Азербайджана, предприняли попытку совершения очередной диверсии против подразделений азербайджанской армии, и в результате мер наших вооруженных сил были вынуждены отступить", - заявила она.

По ее словам, Азербайджан привержен трёхстороннему заявлению от 10 января 2020 года и не нарушал его положения. "Нарушает положения заявления не Азербайджан, а Армения", - подчеркнула она.

Гафарова также потребовала полного вывода остатков армянской армии и незаконных армянских вооружённых формирований с территории Азербайджана. Она отметила, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных в соответствии с трехсторонним заявлением. По ее словам, военнослужащие вооружённых сил Армении, проникшие на территорию Азербайджана после подписания заявления от 10 января 2020 года, не признаются военнопленными согласно Женевской конвенции и подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана в заключении заявила, что Баку неоднократно предлагал Еревану подписать мирный договор с учетом пяти пунктов, "которые очень хорошо известны армянской стороне".