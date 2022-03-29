https://news.day.az/politics/1448254.html Делягину следует воздерживаться от антиазербайджанских заявлений - Песков
Делягину следует воздерживаться от антиазербайджанских заявлений - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал депутата Госдумы Михаила Делягина контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров, Азербайджан относится к категории государств- партнеров", - сказал Песков, комментируя заявление депутата о возможности нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Карабахе.
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