Делягину следует воздерживаться от антиазербайджанских заявлений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал депутата Госдумы Михаила Делягина контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Мы призывали бы контролировать эти эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров, Азербайджан относится к категории государств- партнеров", - сказал Песков, комментируя заявление депутата о возможности нанесении ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Карабахе.