МИД Азербайджана ответило СБ Армении

В связи с заявлением Совета безопасности Армении от 28 марта 2022 года отмечаем, что непосредственной причиной роста напряженности в регионе является невыполнение Арменией своих обязательств. Именно нарушение Арменией положений трехстороннего заявления усиливает напряженность в регионе и подрывает усилия по миростроительству.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Касательно же задействования международных механизмов сдерживания мы хотели бы обратить внимание руководства Армении на то, что человечество еще не придумало лучшего средства международного сдерживания, чем международное право. Армения, грубо нарушающая международное право, не может говорить о механизме международного сдерживания. Если члены Совета безопасности Армении до сих пор не имеют понятия о лучшем средстве международного сдерживания, то мы еще раз напоминаем им о существовании фундаментальных принципов международного права, в том числе уважении суверенитета и международных границ государств, невмешательстве во внутренние дела государств, соблюдении международных обязательств.

Что касается вопроса начала переговоров о всеобъемлющем мирном соглашении между двумя странами, то напомним, что именно азербайджанская сторона еще год назад на самом высоком уровне предложила подписать мирное соглашение с Арменией, а месяц назад озвучила конкретные принципы, на которых должно основываться соглашение. Если армянская сторона рассматривает вопрос мирного соглашения как серьезный шаг, то пора переходить к конкретным делам. Хотим еще раз подчеркнуть, что Азербайджан со своей стороны готов к этому", - говорится в заявлении.