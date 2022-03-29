Стала известна причина взрывов в Шамкире

Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что процесс утилизации боеприпасов будет осуществлен с 28 марта по второе апреля на полигоне Сейфели.

"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах. Еще раз призываем население не впадать в панику и заявляем, что поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении минобороны.

Отметим, что сегодня в Шамкирском районе были слышны звуки взрывов.