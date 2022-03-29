Заявления Делягина по Азербайджану абсолютно недопустимы и безответственны

Высказывания депутата Госдумы Михаила Делягина в отношении Азербайджана абсолютно недопустимы и безответственны.

Как передает Day.Az, об этом сказала во вторник в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя заявление депутата о возможности нанесения ВС РФ ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Карабахе.

"Любые подобные заявления мы считаем абсолютно недопустимыми и безответственными. Они никоим образом не отражают официальную позицию нашей страны, российского руководства, которая нацелена на выстраивание с Баку союзнического взаимодействия и стратегического партнерства. Уверены, что соответствующая оценка будет дана подобным провокационным высказываниям и со стороны руководства государственной Думы нашей страны", - сказала она.