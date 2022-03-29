B Бурсе состоялась встреча с представителями азербайджанской диаспоры

B рамках проходящего в Бурсе II Форума диаспоры Организации тюркских государств (ОТГ) состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с представителями азербайджанских диаспорских организаций, сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями о диаспорской политике нашего государства, значении направлений деятельности и проектов, осуществляемых области диаспорского строительства по указанию и поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, интеграции наших граждан и соотечественников в общественно-политическую жизнь стран проживания, их активности в области пропаганды азербайджанских реалий и по др. вопросам, выслушаны проблемы и трудности, обсуждены предложения относительно путей расширения сотрудничества.

На мероприятии выступили заместитель председателя правления Федерации турецко-азербайджанских обществ Парвиз Мамедзаде, студентка юридического факультета и магистрант факультета бизнес-экономики и промышленных связей Улудагского университета Бурсы Лятифа Нагдалиева, председатель Объединения культуры и искусства Бурса-Азербайджан Адиль Алисой, председатель Ассоциации инноваций и солидарности Бурса-Азербайджан, председатель Общества "Пространство людей будущего, Пространство возможностей будущего" и "Говоря об Aзербайджане" Гусейн Велиев и другие. Oни выразили признательность за поддержку развития их деятельности в области диаспоры и оценку их труда, отметили, что расценивают служение Азербайджану и государству как национальную задачу, сердечный долг.

За активное участие в жизни диаспоры Лятифе Нагдалиевой и Адилю Алисою была вручена благодарность Государственного комитета по работе с диаспорой.