Главы религиозных конфессий в Азербайджане выступили с призывом в связи с событиями в Украине

Мы молимся о мире и спокойствии в нашей стране, регионе и во всем мире. Сегодня мы выражаем свою обеспокоенность текущими событиями в Украине, считаем важным предотвращение угрозы жизни мирных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

"Мы как главы религиозных конфессий призываем стороны решить конфликт путем переговоров, чтобы положить конец бедственному положению пожилых людей, женщин и детей, предотвратить гуманитарную катастрофу. Желание каждого из нас - скорейшее установление мира", - сказал Пашазаде.