Членство Украины в Движении неприсоединения может решить проблемы

Украина сейчас думает о нейтральном статусе, по поводу чего были заявления. Также это говорит о том, что она уже воздерживается от членства в НАТО.

Об этом сказал Trend во вторник руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

По его словам, перспектива членства Украины в Движении неприсоединения может стать реальностью, и это может послужить решению проблем.

"Однако, похоже, Украина сейчас к этому не готова. Азербайджан стремится играть посредническую роль в решении российско-украинского конфликта. Конечно, если будут обращения, если будет нужна консультация, то наш опыт может быть интересен Украине. Азербайджан проделал достаточно большую работу как участник, а затем и председатель Движения неприсоединения. У этой организации большой потенциал. Опять-таки все зависит от украинской политики. Движение неприсоединения - крупная и авторитетная организация. Среди 120 стран-участниц Движения достаточно влиятельных в областях политики, экономики стран. По этой причине членство в Движении неприсоединения может быть интересным для Украины", - сказал Велизаде.