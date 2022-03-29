Главы религиозных конфессий в Азербайджане призвали Европарламент аннулировать предвзятую резолюцию

Главы религиозных конфессий Азербайджана распространили совместное заявление в связи с принятой Европарламентом предвзятой резолюцией, сообщает во вторник Day.Az.

В заявлении говорится, что утверждения, содержащиеся в тексте резолюции, не соответствуют действительности, носят клеветнический характер и совершенно неприемлемы.

"Не только представители Европарламента, но и весь мир должен знать, что в отличие от Армении, в Азербайджане, столице Баку и регионах страны представители различных национальностей и религий, в том числе тысячи граждан армянского происхождения, живут в мире и согласии, армянская церковь в центре Баку содержится в надлежащих условиях и охраняется государством как историко-религиозный памятник. При этом в течение почти 30 лет армянской оккупации территорий Азербайджана на них были разграблены и разрушены мечети и другие храмы, кладбища, исторические памятники, музеи, библиотеки, подверглись арменизации храмы древней Кавказской Албании и православные храмы, в мечетях содержались животные", - говорится в заявлении.

Главы религиозных конфессий отмечают, что также Армения полностью разрушила на своей территории исторические азербайджанские религиозные памятники, иреванские мечети "Шах Аббас", "Сардар", "Хаджи Новруз Али" и другие образцы культурно-духовного наследия, уникальные архитектурные памятники, намеренно изменила архитектурные особенности единственной уцелевшей в Ереване "Голубой мечети". Наряду с уничтожением культурно-духовного наследия азербайджанцев, Армения подвергла григорианизации православную церковь Святого Иоанна Крестителя в Шуше, древние албанские церкви, полностью уничтожила православную церковь в Ходжавенде.

"После восстановления территориальной целостности Азербайджана армянская сторона пытается внушить всему миру, что она якобы подверглась агрессии со стороны Азербайджана. На самом же деле бывший армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт был инициирован Арменией с целью оккупации территории соседней страны, и армяне, распространяя ложь о том, что якобы этот конфликт между мусульманами и христианами, представляют себя "угнетенным народом". К сожалению, для прикрытия своих территориальных притязаний на чужие земли армянская пропаганда активно использует различные средства, в том числе и религиозный фактор. Поэтому мы, обратившись к Папе Римскому Франциску, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, другим религиозным лидерам и международным институтам, пригласили делегации религиозных деятелей посетить Азербайджан с целью увидеть ужасные последствия армянского вандализма на освобожденных от оккупации землях. В результате армянской оккупации были уничтожены и разграблены тысячи историко-культурных памятников, библиотеки, культурные центры, жилые дома, школы, музеи, художественные галереи и театры, святыни и кладбища", - говорится в заявлении.

Армения должна понести ответственность за эти преступления, они представляют собой агрессию против культуры всего человечества и должны быть осуждены Европарламентом, отмечают главы религиозных конфессий.

В заявлении напоминается, что в 1992 году в Ходжалы армянами был совершен геноцид, убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, восемь семей были полностью уничтожены. С сожалением отмечается, что европейские парламентарии не задумываются о правовой оценке этого преступления. Также в заявлении говорится, что в 1982 году в ежемесячном бюллетене Государственного департамента США впервые было официально использовано выражение "армянский терроризм". Армянские террористические организации "Арменакан", "Гнчак", "Дашнакцутюн", "ASOA", " ASALA" и другие базируются в различных регионах мира, в том числе в ряде европейских стран, и не отказываются от своей политики террора в отношении Азербайджана и Турции.

Историко-религиозные памятники в Азербайджане, независимо от их принадлежности, охраняются азербайджанским государством. Азербайджан привержен традициям мультикультурализма, расценивает эту политику как приоритетное направление и внес вклад в восстановление исторических и религиозных памятников не только в Азербайджане, но и в других регионах мира. На этом фоне Европарламентом принимается предвзятая антиазербайджанская резолюция с обвинением в "уничтожении армянского культурного наследия", говорится в заявлении.

Главы религиозных конфессий Азербайджана призвали дать политико-правовую оценку преступлениям Армении и отменить эту предвзятую резолюцию.

Совместное заявление подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Архимандрит Алексий, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины в Азербайджане Роберт Мобили, руководитель Общины европейских евреев Баку Александр Шаровский.