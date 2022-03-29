ООН обеспокоена напряженностью в Карабахе

Сообщения о росте напряженности в Карабахе вызывают обеспокоенность, ООН приветствует усилия по ее снижению в трехстороннем формате, а также со стороны минской группы ОБСЕ, заявил во вторник официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены сообщениями о напряженности в Карабаха. Мы приветствуем усилия по деэскалации в трехстороннем формате и сопредседателей минской группы ОБСЕ", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что в ООН "призывают все стороны воздерживаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации", а также решать все вопросы "посредством прямого диалога".