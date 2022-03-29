Провокационное выступление Делягина вызвало серьезное недовольство азербайджанской общественности

Бредовое и провокационное выступление депутата Государственной Думы РФ, заместителя председателя комитета по экономической политике Михаила Делягина на российском телевидении вызвало серьезное беспокойство и недовольство азербайджанской общественности, в том числе сотрудников посольства.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Российской Федерации.

"29 марта пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Михаила Делягина, призвал его контролировать свои эмоции и воздерживаться от недружественных высказываний в адрес Азербайджана. Кроме того, он отметил, что это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной позиции РФ. Он подчеркнул, что в то время, когда Россия прилагает большие усилия для поддержания мира в Карабахе и выполнения сторонами своих обязательств, Михаилу Делягину следует воздерживаться от подобной риторики

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге для прессы выразила солидарность с заявлением Дмитрия Пескова, отметив, что любые подобные заявления неприемлемы и безответственны. Она отметила, что слова Делягина не отражают позицию Российской Федерации, ее руководства, нацеленного на отношения союзничества и стратегического партнерства с Азербайджаном. Официальный представитель МИД России также выразила уверенность, что соответствующая оценка подобным провокационным высказываниям будет дана и со стороны руководства Государственной Думы.

Кроме того, письмо послу Поладу Бюльбюльоглу направил секретарь президиума партии "Справедливая Россия", депутат Государственной Думы РФ III-VII созывов Олег Шеин. В письме Олег Шеин от имени не утративших здравого смысла российских граждан принес извинения за высказывания своего однопартийца, депутата Госдумы Михаила Делягина, а также подчеркнул, что большинство его соотечественников считают Азербайджан дружественной страной, а азербайджанский народ - добрым соседом.

В то же время Олег Шеин как лицо, входящее в руководство партии, отметил принятие соответствующих шагов для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Посол Полад Бюльбюльоглу выразил серьезное недовольство азербайджанской общественности руководству Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, в которую входит канал "Россия 1", и подчеркнул недопустимость случаев, подобных вышеописанному.

В результате этих усилий Михаил Делягин сказал сегодня, что принял советы, данные ему российскими официальными лицами, извинился за озвученные им высказывания, отметив, что пошел на такой шаг ради шоу", - говорится в заявлении.