Армянские диаспорские организации теряют свое значение

Администрация Байдена призвала Конгресс США выделить для Армении 24 миллиона долларов в бюджетном предложении Белого дома на 2023 финансовый год. Это на 21 миллион долларов меньше суммы, выделенной Конгрессом несколько недель назад и утвержденной Президентом на 2022 финансовый год. Основная причина этого заключается в еще более явственной демонстрации Арменией своей антигуманистической сущности на фоне происходящих в мире событий, отсутствии вклада с ее стороны в вопросы мира и безопасности, жизненно важные для Южного Кавказа, постсоветского пространства и мира в целом, ее позиции не как субъекта независимого права, а как форпоста.

Об этом сказал Trend во вторник политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

По его словам, другой причиной является то, что армянские диаспорские организации, Армянский национальный комитет Америки (ANCA) уже теряют свое значение в качестве инструмента геополитического давления.

"Еще одной важной причиной являются реалии, сложившиеся после 44-дневной войны, то, что и Азербайджан, и Турция играют регулирующую роль в процессах, происходящих в регионе и мире. Действуя как страны, осознающие свою глобальную ответственность, они остаются приверженными своим обязательствам и, несомненно, вносят вклад в обеспечение мира и безопасности, в отличие от Армении. Также отмечаются шаги, предпринятые Азербайджаном для достижения устойчивого мира в регионе, позиция официальной Анкары в направлении нормализации турецко-армянских отношений.

Наряду с этим, как видно из многочисленных уголовных дел, открытых в Армении, в течение многих лет в этой стране присваивалась помощь, выделяемая США и другими странами, и такие организации, как ANCA, сотрудничали в этих вопросах с военными преступниками, возглавлявшими Армению на протяжении многих лет. То, что ANCA попросила Белый дом и Конгресс выделить для карабахских армян 50 миллионов долларов, чтобы помочь "расселить более 100 тысяч армян - беженцев из региона", так же указывает на намерение присвоить эти средства. США в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ на протяжении многих лет занимались вопросами, связанными с уже завершившимся нагорно-карабахским конфликтом, и хорошо знают о количестве этнических армян на тех территориях, а также о числе армян, переехавших в Армению. Как видно, Вашингтон уже не верит фальшивым слезам армян", - отметил эксперт.