Австрийские бизнесмены ознакомились с карабахскими реалиями.

Как передает Day.Az, об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Мы приняли участие в рабочем обеде в Вене для австрийских бизнесменов, организованном посольством Азербайджана в Австрии. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества и состоялось ознакомление с карабахскими реалиями", - говорится в публикации.