Сахиба Гафарова встретилась с Валентиной Матвиенко

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Казахстан встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии межпарламентских связей как одного из важных направлений азербайджано-российских отношений, охватывающих различные сферы, и о дальнейших перспективах. Было отмечено, что деятельность групп дружбы, действующих как в Милли Меджлисе, так и в Федеральном Собрании, а также двусторонних межпарламентских комиссий достойна одобрения.

Также было отмечено, что парламенты играют роль моста между народами, обсуждены гуманитарные связи между двумя странами. В ходе встречи было выражено удовлетворение текущим состоянием гуманитарного сотрудничества, подчеркнуто значение проектов, реализуемых в этом направлении, отмечены в данном контексте проведение Дней культуры Азербайджана в России, организация I форума молодежных инициатив России и Азербайджана, которые были весьма продуктивны в плане усиления и расширения связей между людьми.

На встрече также обсуждались торгово-экономические связи. Было отмечено в качестве важного показателя увеличение товарооборота в конце прошлого года на 16 процентов, до более чем 3 миллиардов долларов, а также значение сотрудничества в области инвестиций, транспорта, туризма, сельского хозяйства и др. Подчеркнуто также, что межрегиональное сотрудничество и форумы, организованные в этом направлении, с точки зрения реализации практических проектов занимают особое место в рамках двусторонних связей.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, проинформировав о новой ситуации в регионе, сложившейся после Победы нашей страны в Отечественной войне, широкомасштабных созидательных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, отметила, что Азербайджан привержен исполнению пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Она подчеркнула, что при этом до сих пор не исполняется положение заявления, предусмотренное пунктом 4, о полном выводе остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с азербайджанских территорий. Спикер еще раз отметила важность выполнения всех принципов, предусмотренных в заявлении, для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе.

На встрече Сахиба Гафарова довела до внимания председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко предвзятые высказывания депутата Государственной Думы России Михаила Делягина в связи с Азербайджаном.

Валентина Матвиенко отметила, что данный вопрос будет расследован и предприняты соответствующие шаги.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.