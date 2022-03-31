В Конгрессе карабахский вопрос считают закрытым

Пока армянские сепаратисты бьют в "боевые барабаны", на международной сцене их призывы и их незаконные формирования в Карабахе вызывают все меньше и меньше интереса и сочувствия. Хотя западная пресса по-прежнему муссирует пропаганду карабахских армян, в Конгрессе этот вопрос считается закрытым.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, об этом свидетельствует урезанная помощь США Армении. Эта помощь становится тем меньше, чем дальше мы уходим от Второй карабахской войны. В течение нескольких лет финансирование армянской стороной незаконных формирований в Карабахском регионе Азербайджана, скорее всего, окончательно сойдет на нет - да и пора уже взрослеть, как намекает американское правительство. Международная общественность, отметила американский аналитик, признает суверенитет Азербайджана над своими территориями уже де-факто, а не только де-юре.

"Карабах уже обустраивается, восстанавливается, возрождается к жизни после тридцатилетней оккупации. Шуша вернула себе статус культурного центра республики, а также города, играющего центральную роль в дипломатической деятельности страны. На что может рассчитывать Армения, продолжающая предъявлять какие-то претензии? Ни на что - пора бы и честь знать, господа. Постоянные провокации и последующие жалобы Еревана и диаспоры уже не затрагивают души американских чиновников и членов Конгресса как раньше", - сказала Цукерман.

Аналитик подчеркнула, что у США сейчас и своих проблем хватает. Грядет международный энергетический кризис. В самой Америке инфляция, все дорожает, и все труднее объяснить налогоплательщикам, почему их деньги тратятся неизвестно куда. С другой стороны, роль Азербайджана как энергетического партнера Запада становится все заметнее. Эта страна видится важным партнером не только в вопросе энергетики, но, возможно, и в аграрной сфере, учитывая, что во всем мире, а особенно на Ближнем Востоке, ожидается серьезная нехватка продовольствия, которая может привести к голоду и политическим проблемам.

"Вся надежда - на страны, которые готовы прийти на помощь, учитывая, что традиционные поставщики вряд ли смогут помочь по разным причинам. А чем могут помочь Армения и сепаратисты? Они только клянчат деньги, вместо того, чтобы чем-то посодействовать кому-нибудь в трудный момент. Вот так все выглядит с точки зрения американских законодателей", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева