В Азербайджан прибыл министр обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи находится в Баку с однодневным визитом. Это первый визит министра обороны этой страны в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане.

В рамках визита состоятся встречи с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Основными темами для обсуждения станут возможности расширения сотрудничества Великобритании и Азербайджана в сфере обороны, ситуация в Украине, нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном и состояние мирного процесса. Министр также обсудит сотрудничество в области разминирования.