https://news.day.az/politics/1448506.html В Азербайджан прибыл министр обороны Великобритании - исторический визит
В Азербайджан прибыл министр обороны Великобритании - исторический визит
Министр обороны Великобритании Джеймс Хеппи находится в Баку с однодневным визитом. Это первый визит министра обороны этой страны в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на посольство Великобритании в Азербайджане.
В рамках визита состоятся встречи с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Основными темами для обсуждения станут возможности расширения сотрудничества Великобритании и Азербайджана в сфере обороны, ситуация в Украине, нерешенные вопросы между Арменией и Азербайджаном и состояние мирного процесса. Министр также обсудит сотрудничество в области разминирования.
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