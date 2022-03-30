Заявление Делягина по Азербайджану неприемлемо

Заявление депутата Госдумы РФ Михаила Делягина по Азербайджану неприемлемо.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Баку Михаил Бочарников, комментируя заявление Делягина о возможности нанесения ВС РФ ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Карабахе.

По его словам, слова парламентария не отражают официальную позицию Москвы и уже были раскритикованы Кремлем и МИД России.

"Считаю такие заявления неприемлемыми и наносящими ущерб отношениям России и Азербайджана", - добавил Бочарников.