https://news.day.az/politics/1448557.html Заявление Делягина по Азербайджану неприемлемо - Бочарников
Заявление Делягина по Азербайджану неприемлемо - Бочарников
Заявление депутата Госдумы РФ Михаила Делягина по Азербайджану неприемлемо.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Баку Михаил Бочарников, комментируя заявление Делягина о возможности нанесения ВС РФ ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Карабахе.
По его словам, слова парламентария не отражают официальную позицию Москвы и уже были раскритикованы Кремлем и МИД России.
"Считаю такие заявления неприемлемыми и наносящими ущерб отношениям России и Азербайджана", - добавил Бочарников.
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