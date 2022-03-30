https://news.day.az/politics/1448564.html Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.
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