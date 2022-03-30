Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Новость обновляется