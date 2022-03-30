Армения должна вспомнить, в каком разбитом положении она находилась в ноябре 2020 года

Экс-начальник Генштаба ВС, бывший руководитель военно-контрольной службы Минобороны Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян, комментируя итоги 44-дневной войны в Карабахе заявил, что Армения должна трезво оценить ситуацию и вспомнить, в каком разбитом положении она находилась в ноябре 2020 года, когда подписывалось трехстороннее заявление.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью армянским СМИ.

По его словам, документ был подписан Пашиняном поздно, но альтернативы ему не было: "Я знаю, какая там была ситуация. Я постоянно говорю об этом. Если я был у власти, то тоже подписал бы этот документ. Более того, должен сказать, что оппозиция тоже от этого документа не отказывается. Все прекрасно понимают, что альтернативы ему не было".

Акопян уверен, что нет необходимости менять пункты трехстороннего заявления, пытаться интерпретировать его по-своему, потому что это приведет к новым обострениям, к которым Армения не готова.

Экс-начальник генштаба также считает, что для Армении критично важно урегулировать отношения с Азербайджаном и каждый день нужно работать в этом направлении.

Напомним, что во время 44-дневной войны генерал-полковнику Мовсесу Акопяну было предъявлено обвинение по статье 306 Уголовного кодекса Армении (публикация сведений, являющихся государственной тайной). Акопян в ноябре 2020-го дал большую пресс-конференцию, в которой сделал ряд громких заявлений. В частности, он заявил, что в течение войны Ереван распространял ложь, что и ввергло страну в глубокий кризис.

В целом армянский генерал разоблачил некомпетентность высшего политического руководства Армении в военном деле, отвратительную кадровую политику в МО, полную профнепригодность высшего военного руководства, факты закупки ненужного или непригодного вооружения, отсутствие подготовки личного состава и какой-либо стратегии.