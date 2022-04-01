Администрация Байдена пересматривает приоритеты США в регионе в пользу Азербайджана

Автор: Абдул Керимханов

Сотрудничество Азербайджана и США уже несколько десятилетий базируется на основе принципов равенства и взаимной выгоды. Вашингтон рассматривает Баку в качестве одного из ключевых партнёров в регионе. Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и созданные после неё новые реалии открывают большие возможности для расширения сотрудничества во многих сферах.

Хотя предыдущие власти США не рассматривали регион Южного Кавказа в своем списке приоритетов, сегодня Вашингтону есть много чего предложить Баку. В частности, США могут поделиться опытом для разминирования освобожденных территорий. Восстановление Карабаха займёт немало времени и финансов и в этом смысле Азербайджану было бы выгодно, чтобы как можно больше компаний из дружественных стран приняли участие в реконструкции освобождённых территорий.

Недавно на сайте Белого дома была опубликована информация, которая ввергла армянское лобби если не в шок, то по крайней мере в депрессию. Дело в том, что администрация Байдена призвала США выделить Армении 24 миллиона долларов. Карабах же и вовсе не удостоился ни цента. Это говорит о том, что США потеряли интерес к Армении и рассматривают Карабах в качестве неотъемлемой части Азербайджана.

Известный поэт, писатель и литературовед, доктор филологических наук, профессор Делавэрского университета США, лауреат почетной премии Виктория Урбано, лауреат литературного фестиваля LiFFt (серебряная медаль) Александр Селимов в интервью Day.Az заявил, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает приоритеты и интересы США в регионе.

"Очевидно, администрация Байдена пересматривает приоритеты и интересы США в регионе. Есть явный интерес укреплять двустороние отношения с Азербайджаном. Возможно, присутствие российских войск в Ханкенди является одним из факторов, которые повлияли на решение урезать финансовую поддержку Еревану", - считает наш собеседник.

Напомним, что Администрация президента США Джо Байдена намерена сократить финансовую помощь Армении и не выделять средства армянским незаконным формированиям в Карабахе в 2023 году.

Планируется выделить всего $24 млн на помощь Армении. Это на $21 млн долларов меньше, чем было выделено Конгрессом и одобрено президентом на 2022 финансовый год всего несколько недель назад.