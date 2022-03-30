Минобороны Азербайджана ответило на жалобу солдата

Министерство обороны Азербайджана внесло ясность в опубликованное в соцсетях утверждение военнослужащего Фарида Исмайылова, который в настоящее время проходит срочную действительную военную службу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, его высказывания являются ложными и необоснованными.

"Прежде всего следует отметить, что каждый гражданин, проходящий военную службу, независимо от семейного положения, социального статуса, занимаемого им положения в обществе и других факторов, проходит службу в соответствии с требованиями уставов и окружен командованием одинаковым вниманием и заботой.

Сообщаем, что утверждения указанного военнослужащего являются ложными, необоснованными. Подобные неадекватные высказывания служат целям сил, которые хотят подорвать авторитет нашей армии.

Решительно осуждаем попытки вмешательства в служебную деятельность ВС АР через социальные сети и считаем такие шаги недопустимыми", - заявили в оборонном ведомстве страны.