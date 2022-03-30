В Азербайджане пройдет международная конференция по минной проблеме

В Азербайджане состоится международная конференция, посвященная обсуждению на глобальной плоскости проблемы мин, являющейся одной из самых серьезных угроз миру и безопасности в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, конференция будет организована 31 марта и 1 апреля Агентством по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) и Программой развития ООН (UNDP).

В рамках конференции предусмотрена поездка ее участников в город Агдам, посещение находящегося там регионального мобильного лагеря ANAMA, проведение брифинга в Спецпредставительстве Президента Азербайджанской Республики по освобожденным от оккупации территориям, входящим в состав Карабахского экономического района, а затем посещение территорий, на которых непосредственно ведутся работы по разминированию. Во второй день конференции состоятся панельные дискуссии по комплексному подходу к глобальным усилиям по разминированию, текущим проблемам и возможностям, применению передового опыта в Азербайджане.