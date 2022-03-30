В селе Фаррух обнаружены останки еще нескольких азербайджанцев

В ходе раскопок, проведенных в трех местах вокруг села Фаррух Ходжалинского района Азербайджана, были обнаружены человеческие останки времен первой Карабахской войны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что накануне военнослужащие азербайджанской армии при проведении раскопок на позициях на территории села Фаррух также обнаружили человеческие останки.

Считается, что останки принадлежат нашим военнослужащим, погибшим в боях за высоту Фаррух, и азербайджанцам, пытавшимся покинуть этот район во время Ходжалинского геноцида.