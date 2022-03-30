ПЕА распространила заявление в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

На конференции "Геноцид - новый взгляд в контексте преступлений против человечности", организованной Партией "Ени Азербайджан" и посвященной Дню геноцида азербайджанцев 31 марта, было принято заявление.

Как передает Day.Az, в заявлении говорится, что реалии и неопровержимые факты, свидетельствующие об этнической чистке, депортации и геноциде, которые совершили за последние 200 лет в отношении наших соотечественников армяне, опираясь на своих покровителей, постоянно доводятся до международного сообщества благодаря политике, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и решительно осуществляемой Президентом Азербайджанской Республики, председателем Партии "Ени Азербайджан" Ильхамом Алиевым: "В результате этого была разрушена коварная армянская политика, основанная на исторической лжи, и мировая общественность узнала правду о преднамеренном переселении армян на азербайджанские земли в начале 19 века, бесчисленных преступлениях, совершенных время от времени, в частности об этнической чистке, оккупации, терроре, депортации и геноциде, совершенных против нашего народа в 1905-1906, 1918, 1948-1953, 1988-1993 годах".

Отмечено, что исторические факты всегда искажались армянами, потому что политика геноцида против нашего народа долгое время не получала политико-правовой оценки. В указе "О геноциде азербайджанцев", подписанном Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года, впервые была дана политическая оценка этим страшным событиям, и 31 марта было объявлено "Днем геноцида азербайджанцев".

"Безнаказанность приводит к новым преступлениям. Акты геноцида, совершенные армянскими дашнаками, требуют адекватного подхода, основанного на международном праве, так как являются общечеловеческими преступлениями, совершенными не только против нашего народа, но и против человечности. Верим, что многоплановые меры, предпринятые в этом направлении под руководством Президента, председателя Партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева, будут и впредь приносить свои плоды, а виновные понесут заслуженное наказание", - отмечено в заявлении.