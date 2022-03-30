Вторая Карабахская война - первый пример успешного применения дронов-камикадзе в боевых действиях

Дроны-камикадзе были впервые успешно применены в реальных боевых действиях в ходе второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в материале, опубликованном на портале Popular Mechanics.

Россия использует новые барражирующие беспилотники KYB в Украине, в то время как правительство США объявило в марте, что отправит 100 новых барражирующих БПЛА Switchblade для украинских Вооруженных сил, говорится в статье.

В материале отмечается, что сегодня дроны используются в ходе боевых действий в Украине после успешного опыта их применения Азербайджаном во время второй Карабахской войны.

В материале, опубликованном на портале The Conversation, также отмечается успешное применение БПЛА Азербайджаном в ходе боевых действий.

Во время второй Карабахской войны Азербайджан использовал беспилотники для ведения разведки, наведения артиллерийских и ракетных установок на цель, формирования полной картины оперативной обстановки. Примером отличной координации данных с дронов стало точечное уничтожение системы ПВО, которую армянские вооруженные силы использовали во время войны в Ходжавенде, говорится в статье.

Азербайджан эффективно использовал беспилотные летательные аппараты, которые являются тактическим оружием, на оперативном и стратегическом уровне, отмечается в материале.