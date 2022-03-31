Дата 31 марта объединяет трагедию азербайджанцев и евреев

Автор: Лейла Таривердиева

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжают находить массовые захоронения жертв этнических чисток, учиненных армянами в 1990-е годы. Накануне стало известно о новом захоронении, обнаруженном в освобожденном селе Фаррух. Ранее несколько захоронений были найдены в Кяльбаджарском районе, в окрестностях города Шуша, возле села Эдилли Ходжавендского района.

Сегодня, когда на календаре трагическая дата - 31 марта, задумываешься о том, что история повторяется. Преемственность больной ментальности у армянства на удивление прочная, из поколения в поколение передаются мании и фобии, заставляющие ненавидеть и убивать, изобретая все более и более изощренные способы доказательства "превосходства" армян над другими народами.

Мы помним потрясение, которое испытал каждый, когда в апреле 2007 года строители, работали на строительстве спорткомплекса на берегу реки Гудиалчай возле города Губа, обнаружили яму с человеческими костями. Были обнаружены останки 400 человек, как уже установлено, убитых во время геноцида 1918 года армянскими националистами. Но это захоронение в Губинском районе может быть не единственным, потому что армянами во время геноцида здесь были убиты около четырех тысяч горских евреев.

Немало страшных находок еще будет сделано на освобожденных землях Азербайджана. Ведь в годы Первой карабахской войны были взяты в заложники и пропали без вести тысячи наших сограждан, следы которых за три десятилетия затерялись. Не известна также судьба многих жителей Ходжалы, которых не нашли среди мертвых и которых не было среди выживших. Сейчас, по мере того, как Азербайджанская армия будет обустраивать позиции в Ходжалинском районе, судьба многих из них может проясниться.

К сожалению, нет надежды прояснить судьбы азербайджанцев Армении, ставших жертвами расправ с начала карабахского конфликта.

Самое печальное, что никто сегодня не может гарантировать, что подобное не повторится, что животная ненависть, отключающая разум, вновь не толкнет наших соседей на очередные зверства.

"К сожалению, сегодня я не вижу никаких механизмов, которые могли бы помочь армянскому народу и Армении преодолеть болезнь национализма. Еще раз повторю - к сожалению. Политики и лидеры Армении идут ложным путем, путем воспитания подрастающих поколений в ненависти и лжи. Когда из убийц и бандитов делают героев нации, иного ожидать не стоит. Это очень страшно, и я лично пока что не вижу никакого выхода из данной ситуации", - сказал в комментарии Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

31 марта - это траурный день, отметил он, День геноцида азербайджанцев, учиненного в марте 1918 года. Это было страшное время распада российской империи и гражданской войны. И в это время человек, подло, лживо прикрывавшийся коммунистической идеологией, которая хотя бы в теории была интернациональной, - Степан Шаумян, бывший официально большевиком, а на самом деле фашистом, организовал геноцид азербайджанского народа.

"Было убито огромное количество азербайджанцев, мирных, невинных людей, которые никогда, никоим образом не делали ничего плохого ни Шаумяну, ни его народу. Одновременно с азербайджанцами бандитами Шаумяна были убиты в Красной Слободе порядка трех с половиной тысяч горских евреев. Этот день объединил геноцид азербайджанского и еврейского народов.

Для нас азербайджанский народ - братский народ. Азербайджан - это благословенная земля, на которой никогда не было еврейских, да и вообще никаких других погромов. Этот народ славится своей добротой, милосердием, честью и гостеприимством. Это знают все, кто имел честь соприкасаться с азербайджанцами.

Мы не должны забывать о тех страшных жертвах. Большая беда, когда в честь таких преступников, как Шаумян, называют города и улицы, ставят памятники. Это называется переписыванием истории. Будь то отрицание геноцида азербайджанского народа, будь то отрицание Холокоста.

Я хочу пожелать азербайджанскому народу больше никогда не пережить подобной трагедии. Я как еврей не понаслышке знаю, что такое геноцид. Мы с вами!", - сказал Михаил Финкель.