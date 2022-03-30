https://news.day.az/politics/1448695.html ВВС Азербайджана определили координаты наземных целей условного противника - ВИДЕО
ВВС Азербайджана определили координаты наземных целей условного противника - ВИДЕО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебные полеты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в учениях были отработаны взлет и посадка, а также сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах.
Пилоты успешно выполнили задачи по определению координат наземных целей условного противника и проведению воздушной разведки.
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