ВВС Азербайджана определили координаты наземных целей условного противника

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год боевые самолеты ВВС Азербайджана выполнили учебные полеты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в учениях были отработаны взлет и посадка, а также сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах.

Пилоты успешно выполнили задачи по определению координат наземных целей условного противника и проведению воздушной разведки.