Джейхун Байрамов обсудил с министром ВС Британии ситуацию в регионе

30 марта 2022 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем государственного секретаря по обороне - государственным министром по делам вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Хиппи.



Как сообщили Day.Az в Управлении пресс-службы МИД, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном как в двустороннем, так и в многостороннем формате, обменялись мнениями о сотрудничестве в восстановлении наших освобожденных территорий, а также о перспективах сотрудничества в сфере альтернативных источников энергии и других областях.

Были обсуждены также вопросы региональной безопасности, ситуация в Украине, другие вопросы, вызывающие обоюдный интерес.