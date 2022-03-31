Аттракцион невиданного самообмана: новый "козел отпущения" в Армении

Автор: Акпер Гасанов

Аттракцион невиданного самообмана продолжается в Армении. С момента официального оформления ее поражения в 44-дневной войне, а это выразилось в подписание премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в стране-лузере Южного Кавказа продолжаются поиски главного "козла отпущения".

Изначально, главным фаворитом на победу в гонке за это звание назывался сам Никол Воваевич. С него армянское общество, подогреваемое информационными вбросами со стороны местной оппозиции, спрашивало за военно-политическое фиаско, за разгром армянской армии, за крах мифов и выявившуюся ложь, что лилась в уши армян с первых дней войны.

Велика была вероятность того, что Пашинян не только будет избит, но и потеряет власть. В итоге, он избежал и первого, и второго. Наваляли вместо него Арарату Мирзояну, который теперь изображает из себя министра иностранных дел Армении. Почему изображает? Да потому, что РА является тотально зависимой от приказов извне страной, что делает нелепым само предположение о наличии у нее способности проводить собственную внешнюю политику.

В любом случае, Арарат сполна был вознагражден за то, что принял на себя все то, что планировалось обрушить на голову Никола.Правда, Воваевич был "вознагражден" статусом пораженца, капитулянта. При этом, власть он в своих руках удержал. И перешел в наступление на внутриполитическом фронте. Он сыпал обвинениями в адрес Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Мол, досталось Пашиняну от них столь плохое наследство, что поражение РА в войне было неизбежным.

Работающие в пуле Никола армянские блогеры регулярно развивали эту точку зрения, сообщая армянской общественности о шокирующих масштабах воровства в армии страны-оккупанта в период президентства Робика и Сержика. При этом, вопрос о том, почему Воваевич "прозрел" так поздно и почему он трещал про то, что "Карабах-это Армения и точка" при такой слабой армии, остается без ответа.

Что до Кочаряна и Саргсяна, то они выступили с кучей оправданий, общий смысл которых сводился к тому, что Пашинян банально лжет. В общем, никто из этой троицы не желает признавать себя единоличным "козлом отпущения" государственного масштаба. В этих условиях появилась нужда в новых претендентах на данный статус.

Барабанная дробь и вот на сцену выволакивают министра по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна. Антикоррупционный комитет РА уже вызвал его на допрос .В рамках возбужденного уголовного дела министр не имеет статуса. Отметим, что ранее премьер-министр страны Никол Пашинян отправил министра Пилояна в отпуск на 14 дней после того, как правоохранители провели обыски в МЧС и доставили нескольких сотрудников ведомства на допрос в Антикоррупционный комитет.

Забавно, что в ноябре 2020 года теперь уже бывший президент РА Армен Саркисян именно по предложению премьер-министра Никола Пашиняна назначил Андраника Пилояна министром по чрезвычайным ситуациям РА. То есть, Воваевич сейчас арестовывает того, за кого сам недавно ручался, кого сам продвигал. Причем, сразу после поражения в 44-дневной войне, назначив на министерский пост.

Пикантная деталь- Пилоян до этого проработал около 27 лет в министерстве обороны РА. То есть, он был одним из столпов коррумпированной системы, которая довела армянскую армию до того убогого состояния, в котором она сейчас находится. И еще. Уже будучи главой МЧС РА, Пилоян наводнил возглавляемое им ведомство кадрами из МО РА. То есть, приближал к себе всех тех, кто был с ним в деле.

И вот, Пилояна накрыли. Что характерно, сразу же начав лепить из него главного "козла отпущения". И вот уже "внезапно прозревает" газета "Грапарак". "Мы проиграли войну из-за действующего министра по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна и ему подобных", констатирует она. После чего сообщает интересные подробности, задаваясь нелепым вопросом.

"Все же непонятно, почему по карьерной лестнице продвигают человека, который во время войны провалил оборону южного фронта, а выживших из возглавляемых им подразделений людей можно пересчитать по пальцам. Между тем, глава правительства Армении Никол Пашинян решил не только назначить последнего министром, но и присвоить ему во время войны звание Национального героя", - отмечает издание.

Какими соображениями руководствовался Пашинян, рекомендуя Пилояна на пост главы МЧС РА, на самом деле неважно. Как не важно и имя министра обороны, президента или премьер-министра Армении. Они все мазаны одним миром. Они все будут пытаться недопустить реализации всего того, что прописано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Они будут осуществлять провокации. И они будут раз за разом терпеть поражение. Потому, что Азербайджан является государством, способным продвигать нужную ему повестку. Так что, недолго Пилояну осталось пребывать в статусе новоявленного "козла отпущения". Аттракцион невиданного самообмана в РА будет работать весьма продолжительно.