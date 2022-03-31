МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев - 31 Марта

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев - 31 марта.

Как передает Day.Az, в заявлении говорится:

"31 Марта - День памяти жертв геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев. В марте - апреле 1918 года дашнакско-большевистские вооруженные отряды, действовавшие по мандату Бакинского совета, с особой жестокостью учинили в Баку, а также в других городах и районах Бакинской губернии массовые убийства. В результате были убиты десятки тысяч мирных жителей из-за своей национальной и религиозной принадлежности. Чтим память жертв этих событий и считаем важным сохранить эту память для предотвращения подобных трагедий в будущем".

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