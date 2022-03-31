МИД Азербайджана осудил теракты в Израиле, сообщает Day.Az.

"Решительно осуждаем теракты в Израиле, которые привели к гибели невинных людей. Азербайджан пострадал от террора и осуждает все его формы и проявления. Выражаем соболезнования семьям погибших в результате терактов, а также правительству и народу Израиля", - говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

Отметим, что за последнюю неделю в результате терактов в различных городах Израиля погибли 11 человек.