События 31 Марта были спланированным геноцидом против азербайджанцев

104 года назад армянские дашнаки и большевики совершили в Баку, Губе, Лянкяране, Шамахы, Зангезуре, Хачмазе, Нахчыване и Карабахе геноцид против более 50 тысяч мирных азербайджанцев, большинство из которых составляли женщины, старики и дети.

Об этом сказал Day.Az главный советник президента Турции Ялчин Топчу.

По его словам, беззащитных людей сжигали и закапывали в землю заживо, расстреливали. Были обнаружены десятки массовых захоронений этих невинных жертв.

"Хотя Османское государство во время Первой мировой войны воевало на 10 различных фронтах, оно вмешалось в эти события и отправило Кавказскую исламскую армию под командованием Нуру-паши в Азербайджан, чтобы помочь своим братьям. Кавказская исламская армия, разгромив за короткое время армянские и большевистские элементы, достигла Баку и остановила это зверство", - сказал Топчу.

Главный советник президента Турции подчеркнул, что благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева события 1918 года вновь были объективно изучены независимыми историками.

Он отметил, что было установлено, что зверства, совершенные против азербайджанцев в Баку и других городах, являлись спланированным геноцидом.

"26 марта 1998 года указом общенационального лидера Гейдара Алиева 31 Марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев и стало отмечаться ежегодно.

31 Марта - День геноцида азербайджанцев, события которого никогда не будут забыты тюркским и исламским миром. С уважением и благодарностью чтим память жертв геноцида, Нуру-паши и его героических солдат, общенационального лидера Гейдара Алиева", - сказал Топчу.