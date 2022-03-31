Зарубежные специалисты ознакомятся с работой по разминированию Агдама

В Агдам прибыла делегация для участия в международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", передает Day.Az.

В состав делегации вошли 120 человек из около 30 стран. Из них 30 человек являются специалистами в области разминирования.

Гости посетят региональный мобильный лагерь Агентства Азербайджана по разминированию в освобожденной от оккупации части Агдама, ознакомятся с ходом работ в области строительства и операций по разминированию.