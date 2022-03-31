https://news.day.az/politics/1448850.html Зарубежные специалисты ознакомятся с работой по разминированию Агдама - ФОТО
Зарубежные специалисты ознакомятся с работой по разминированию Агдама - ФОТО
В Агдам прибыла делегация для участия в международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", передает Day.Az.
В состав делегации вошли 120 человек из около 30 стран. Из них 30 человек являются специалистами в области разминирования.
Гости посетят региональный мобильный лагерь Агентства Азербайджана по разминированию в освобожденной от оккупации части Агдама, ознакомятся с ходом работ в области строительства и операций по разминированию.
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