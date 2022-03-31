Чавушоглу о встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Армении

Предложение о встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Армении остается в силе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.

"Министр иностранных дел Армении прибыл на Дипломатический форум в Анталью. Я хотел провести трехстороннюю встречу. В Анталье этого сделать не удалось. Армения изолировала себя своим поведением от нас и Азербайджана. Невозможно все нормализовать за один день. Работа в этом направлении продолжается. Предложение о трехсторонней встрече остается в силе, и Баку не против", - сказал Чавушоглу.