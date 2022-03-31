Минирование территорий Азербайджана является военным преступлением

Минирование территории любой страны, в том числе и Азербайджана, является военным преступлением против граждан этой страны и всего человечества.

Об этом сказал Карабахскому бюро Trend в ходе визита в Агдам директор Центра общественных свобод и прав человека медиа-сети "Аль-Джазира" Сами аль-Хадж, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что подобные действия запрещены на глобальном уровне в соответствии с международным правом.

"В настоящее время мы находимся в городе Агдам, на освобожденной от оккупации территории Азербайджана. Азербайджан работает с международными организациями для быстрого завершения процесса разминирования территорий, чтобы азербайджанские граждане в скором времени могли вернуться на родные земли", - сказал Сами аль-Хадж.