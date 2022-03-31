Армения должна выполнить условия трехстороннего заявления от 10 ноября

Существует потенциал для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ - министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Байрамов отметил, что для этого важно выполнить условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Министр отметил, что пришло время предпринять реальные шаги в этом направлении.

"Азербайджан выдвинул свои предложения для мира, однако армянская сторона не отреагировала на это", - сказал Байрамов.