https://news.day.az/politics/1448906.html Армения должна выполнить условия трехстороннего заявления от 10 ноября - Джейхун Байрамов
Армения должна выполнить условия трехстороннего заявления от 10 ноября - Джейхун Байрамов
Существует потенциал для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ - министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.
Байрамов отметил, что для этого важно выполнить условия трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
Министр отметил, что пришло время предпринять реальные шаги в этом направлении.
"Азербайджан выдвинул свои предложения для мира, однако армянская сторона не отреагировала на это", - сказал Байрамов.
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