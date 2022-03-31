https://news.day.az/politics/1448908.html ОБСЕ готова внести вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - Збигнев Рау
ОБСЕ готова внести вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - Збигнев Рау
ОБСЕ готова внести свой вклад в мирный процесс и диалог между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ - министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Я призову Армению к осторожности в процессе восстановления мира на Южном Кавказе. Мы также готовы внести свой вклад в процесс демаркации, выяснения судеб пропавших без вести. Наша главная цель - обеспечить долгосрочный мир", - подчеркнул Рау.
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