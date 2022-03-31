https://news.day.az/politics/1448911.html Польша высоко ценит отношения с Азербайджаном - министр
Польша высоко ценит отношения с Азербайджаном - министр
Польша высоко ценит двусторонние отношения с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ - министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Мы обеспокоены хрупкой безопасностью в регионе. ОБСЕ готова оказать необходимую поддержку для обеспечения мира и укрепления доверия в регионе", - сказал Рау.
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