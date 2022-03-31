Польша высоко ценит отношения с Азербайджаном

Польша высоко ценит двусторонние отношения с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ - министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы обеспокоены хрупкой безопасностью в регионе. ОБСЕ готова оказать необходимую поддержку для обеспечения мира и укрепления доверия в регионе", - сказал Рау.