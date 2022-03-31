Азербайджан проводит важную работу по разминированию Карабаха

Прошло почти два года после 44-дневной войны, Великая победа в которой вошла в историю Азербайджана. Но враги во время оккупации наших территорий установили на них тысячи мин. Армянская сторона вначале не хотела передавать Азербайджану карты минных полей. Несмотря на то, что часть карт минных полей позже все-таки была передана азербайджанской стороне, они оказались неточными. Поэтому наши мирные граждане, а в некоторых случаях и военнослужащие, которые ведут строительные работы на этих территориях, получают ранения и погибают в результате взрывов мин. Это является еще одним свидетельством коварства армян.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend журналист, политический эксперт Эльшад Гасанов.

По его словам, одна из главных целей армян - затянуть возвращение азербайджанцев на освобожденные от оккупации земли.

"Несмотря на это, наше государство проводит важную работу по разминированию освобожденных земель. За рубежом закупается техника для разминирования, привлекаются специалисты. По поручению Президента Ильхама Алиева на территориях, очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся строительные работы. Начались поставки в нашу страну механического оборудования для разминирования, произведенного в Европе и Турции", - сказал Гасанов.