В селе Фаррух состоялось поминальное мероприятие по случаю 31 марта

По поручению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в воинских объединениях, соединениях, частях и специальных учебных заведениях азербайджанской армии состоялись поминальные мероприятия по случаю 31 марта - Дня геноцида азербайджанцев, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память жертв геноцида, а также общенационального лидера Гейдара Алиева и отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Родины шехидов, прозвучал Государственный гимн.

На мероприятиях, проведенных в освобожденном селе Фаррух Ходжалинского района и других регионах республики, была особо подчеркнута важность учрежденного в соответствии с указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года Дня геноцида азербайджанцев. Были отмечены проводимые по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Фондом Гейдара Алиева целенаправленные мероприятия по донесению до мировой общественности ужасов геноцида, совершенного армянами против азербайджанского народа.

На поминальных мероприятиях были представлены литературно-художественные композиции, фотоэкспозиции, видеоролики, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром имени Ази Асланова, Идеологическим и культурным центром Гянджинского гарнизона, деятелями искусства и школьниками.

Военнослужащие посетили мемориалы жертв геноцида, были прочитаны тематические лекции на занятиях по общественно-политической подготовке.