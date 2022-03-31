Недоперепил: "Письмо из сумасшедшего дома" и Никол Пашинян

Автор: Акпер Гасанов

Те, кто давно и успешно носят гордое звание дегустаторов спиртных напитков в неограниченном количестве, прекрасно знакомы со смыслом слова недоперепил. Премьер-министр Армении Никол Пашинян давно известен своей неистребимой страстью к алкоголю. Мы, в частности, помним его пьяные танцы в Шуше, тогда еще не освобожденной.

С тех пор много воды утекло. Азербайджан одержал блестящую, историческую победу в 44-дневной войне, освободив и Шушу, и территорию, равную Ливану. Сам Пашинян, долго и нужно изображавший до войны из себя "ястреба", в конечном итоге был вынужден смириться с иной, позорной ролью человека, подписавшего капитуляцию. Его так и именуют в Армении до сих пор - капитулянтом.

А еще, его обвиняют в том, что он не остановил войны на ранних этапах, когда фиаско армянской армии было уже очевидно. Так, по мнению многих армянских экспертов, можно было бы сохранить жизни тысячам военнослужащих страны-оккупанта. В общем, классическое: не можешь - не мучайся. Воваевич же мучается по сей день. Его попытки совершать безостановочные "финты ушами" вызывают только презрение, не более.

Вот и на сей раз он "отличился". Выступив на заседании правительства РА, он заявил, что "азербайджанские вооруженные силы вторглись в зону ответственности российских миротворческих сил, так еще и продолжают ежедневно на глазах у миротворцев по громкоговорителю угрожать населению ряда сел Нагорного Карабаха". И как это объяснить, кроме того, что Пашинян недоперепил?!

Потреби он привычное количество алкоголя, все было бы проще - он бы просто не издал бы и звука. А так, он пытается сделать вид, что "забыл" текст трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, под которым стоит и его собственная подпись. В одном из пунктов этого заявления черным по белому прописано, миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Армянская сторона самым наглым и глупым образом игнорирует этот пункт, пытаясь выставить себя еще и жертвой обстоятельств. Хотя в реальности все очень просто - делайте все, под чем подписывались и не будет никаких проблем. Но, Пашинян ведь не может признать то, что итак очевидно - нет никакого "Нагорного Карабаха" в том понимании, которое вкладывается в это армянской стороной.

Есть Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 7 июля 2021 года, согласно которому создан Карабахский экономический район, включающий в себя Агдамский, Шушинский, Физулинский, Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский районы и город Ханкенди, а также относящиеся к Карабахскому региону Агджабединский и Бардинский районы.

Пашинян, уверен, знаком с текстом этого Указа главы нашего государства, но как ему признаться гражданам Армении, что нет уже никаких надежд на удержание Ханкенди под контролем карабахских сепаратистов?! Его же сметут в РА. Жестоко, возможно даже без суда и следствия. А Никол Воваевич хочет еще править. Вот и изворачивается он, как может.

Времени у него остается все меньше. Уже очевидно, что Азербайджан не даст согласия на продление срока пребывания российских миротворцев на своей территории. А это означает, что перед карабахскими сепаратистами замаячит простая перспектива - либо покинуть Ханкенди и те места, где они пока проживают, или согласится стать гражданами Азербайджана. Естественно, с дальнейшим разбирательством о роли каждого из них в преступлениях против нашего государства.

Спрашивать, понятное дело, в РА будут с Пашиняна. Поэтому он и несет ахинею. "Мы ожидаем от международного сообщества адресной оценки действий Азербайджана в Нагорном Карабахе, потому что армянское население Нагорного Карабаха в буквальном смысле ежедневно подвергается террору (в том числе газовому террору) с целью вынудить их покинуть свою родину", - заявил Воваевич.

Какие международные организации? Какое международное сообщество? Что за бред сивого мерина? Азербайджан находится на своей земле, он не захватывал ни метра территории Армении. При этом, он освободил свои, находившиеся под армянской оккупацией земли, вопреки планам всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которым важно было сохранение конфликта для давления на официальный Баку.

Азербайджан добился поставленной цели и уже восстанавливает свои деокупированные территории. И никто не вправе помешать Азербайджану это делать. Как никто не вправе Азербайджану проводить на своей территории любые действия отрезвляющего характера, когда в Баку видят провокационные действия с армянской стороны при попустительстве российских миротворцев. Так, в частности, произошло недавно, когда наша армия взяла под контроль село Фаррух и одноименную высоту.

Вопли, стоны, причитания армянской стороны и покровителей РА бесполезны. Потому, что на стороне Азербайджана право и правда. И Пашинян, уверен, все это прекрасно понимает. Но признать очевидное у него не получается. По указанным выше причинам. Бить будут сильно, возможно ногами. Поэтому он и занят поиском новых формулировок для оттягивания момента неизбежного признания. Как тут недоперепить?! Скажу больше. Как тут не последовать совету Высоцкого, который пел когда-то, в "Письме из сумасшедшего дома": "Нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда!".