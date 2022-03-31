Азербайджанское государство открыло миру глаза на совершенные армянами преступления

Сегодня День геноцида азербайджанцев. В период с 31 марта по 3 апреля 1918 года бандитские отряды, состоявшие из большевиков и армянских дашнаков, совершили акты геноцида в Баку и прилегающих районах, а также в нескольких районах Азербайджана.

В рамках выпуска видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" состоялись обсуждения в связи с этими кровавыми преступлениями, совершенными против азербайджанского народа. Гостем проекта стал журналист, политический эксперт Эльшад Гасанов.

Этот кровавый геноцид, совершенный против азербайджанского народа считается одним из самых жестоких преступлений в мировой истории. Армяне на протяжении истории осуществляли этнические чистки, геноцид азербайджанского народа. Жертвами этого террора стали десятки тысяч азербайджанцев. Армянские банды с особой жестокостью чинили беспрецедентные расправы над азербайджанцами. Это происходило как во время Первой Карабахской войны и в период 30-летней оккупации, так и в дни 44-дневной войны, когда армяне бомбили населенные пункты Азербайджана, убивая мирных людей. В результате деятельности, проводимой азербайджанским государством на международном уровне, весь мир уже узнал истинное лицо, сущность армян.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев информирует мир с авторитетных международных трибун о проводимой армянами политике геноцида, оккупации, этнической чистки против нашего народа. Также особо должна быть подчеркнута исключительная деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и Фонда Гейдара Алиева в этом направлении", - сказал Эльшад Гасанов.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию это интервью в видеоформате.