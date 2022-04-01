Эрдоган утвердил с Азербайджаном еще одно соглашение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Протокол о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции в сфере профессионального образования".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Resmi Gazete.

Напомним, что данный документ был подписан 19 февраля 2021 года в Анкаре.