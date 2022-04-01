https://news.day.az/politics/1449127.html Эрдоган утвердил с Азербайджаном еще одно соглашение
Эрдоган утвердил с Азербайджаном еще одно соглашение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Протокол о сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Турции в сфере профессионального образования".
Как передает Day.Az, об этом сообщает Resmi Gazete.
Напомним, что данный документ был подписан 19 февраля 2021 года в Анкаре.
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