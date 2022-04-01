https://news.day.az/politics/1449163.html Мины следует признать такими же опасными, как химическое и биологическое оружие – Хикмет Четин
Мины следует признать такими же опасными, как химическое и биологическое оружие – Хикмет Четин
Мины необходимо признать такими же опасными, как химическое и биологическое оружие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин на открытии международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".
По его словам, разминирование является важной задачей.
"ООН признает мины столь же опасными, как химическое и биологическое оружие, и должна активизировать свои усилия в этой сфере. Считаю, что эта конференция важна для сотрудничества в сфере разминирования", - добавил Четин.
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