Мины следует признать такими же опасными, как химическое и биологическое оружие

Мины необходимо признать такими же опасными, как химическое и биологическое оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу экс-министр иностранных дел Турции Хикмет Четин на открытии международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

По его словам, разминирование является важной задачей.

"ООН признает мины столь же опасными, как химическое и биологическое оружие, и должна активизировать свои усилия в этой сфере. Считаю, что эта конференция важна для сотрудничества в сфере разминирования", - добавил Четин.